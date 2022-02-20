"Мы не хотим ничего захватывать": посол России в США признал Донецк и Луганск украинской территорией

Посол РФ заявил, что "Донецк и Луганск - это Украина".
Посол России в США Анатолий Антонов на фоне российской эскалации на Донбассе заявил, что Россия "не планирует захватывать чужие территории".
В эфире программы Face the Nation телеканала CBS он заявил, что "Донецк и Луганск - это Украина".
"Мы не пытаемся захватывать какую-либо территорию других стран. Я хотел бы подтвердить, что Донецк и Луганск - это часть Украины", - сказал Антонов.
Он добавил, что "нет вторжение (России в Украину - ред.). И нет таких планов".
Он также сказал, что Россия "не хочет видеть раздражителей на периметре российской территории".
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Обострение на Донбассе и эвакуация жителей ОРДЛО
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.
При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.
18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.
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