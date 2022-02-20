Вето Путина по Украине в НАТО не пройдет: США поставили резкое условие России

Вашингтон сделал ряд серьезных предложений Москве по вопросам безопасности и ожидает ответа.
США на переговорах с Россией по гарантиям безопасности настаивают на том, что Москва не может наложить вето на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Решение по интеграции Киева в НАТО будут принимать только украинское государство и военно-политический блок Запада. Штаты сделали ряд серьезных предложений Москве и ожидают ответа российской стороны. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
В эфире американского телеканала Fox News в ответ на вопрос о том, по каким направлениям США не готовы идти на уступки РФ, он сказал, что речь идет о перспективе вступления Украины в НАТО. По его словам, решение будет приниматься исключительно Киевом и Альянсом, а у Путина нет возможности блокировать данный процесс.
Читайте также"Получит еще больше НАТО на своих границах": Столтенберг жестко предостерег РФ не лезть к Украине"Мы заявляем, что вопрос о членстве Украины должны решать Украина и НАТО. Это не то, на что господин (Владимир) Путин может наложить вето", - отметил Кирби.
Также он добавил, что Вашингтон направил Москве инициативы, направленные на урегулирование кризиса в сфере безопасности в Европе, и ожидает ответа российской стороны.
"Очевидно, мы выдвинули ряд серьезных предложений, на которые России еще предстоит ответить на взаимной основе", - подчеркнул Кирби.
Вопрос вступления Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что против интеграции Украины в Североатлантический альянс выступают некоторые страны Европы. По словам гаранта, Киеву не просто работается с такими соседями, однако сейчас нужно избежать каких-либо рисков и дипломатических конфликтов.
Позже Зеленский упрекнул Запад в затягивании вопроса вступления Украины в НАТО и сказал, что у Киева нет других вариантов, кроме подключения к Альянсу. Государство нуждается в гарантиях безопасности, чтобы не потерять свою независимость.
Также украинский гарант Владимир Зеленский призвал Запад к четкому ответу, когда конкретно Украина сможет присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что Киеву должны объяснить, сколько для этого понадобится времени.
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