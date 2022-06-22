Нашли в луже крови: в РФ ранили офицера ФСБ, таскавшего "ядерный чемодан" Путина

Вадим Зимин носил "ядерный чемодан" / mirror.co.uk

Полковник Вадим Зимин, который носил так называемый "ядерный чемодан" российских президентов, был найден в Подмосковье с огнестрельным ранением головы.

Как пишет Mirror, 53-летний Зимин находится в тяжелом состоянии в реанимации. Российского офицера обнаружили в его собственной квартире в луже крови в Красногорске Московской области.

Как пишут журналисты, рядом с раненым полковником лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ.

Вместе с тем отмечается, что незадолго до ЧП Зимина обвинили в получении взятки на таможне, где он совсем немного возглавлял одну из руководящих должностей. Было возбуждено уголовное дело и он находился под домашним арестом.

/ mirror.co.uk

Кто такой Вадим Зимин

Зимин является полковником ФСБ, который в свое время отвечал за "ядерный чемодан" Бориса Ельцина, а затем и Владимира Путина.

/ mirror.co.uk

После этого он продолжал работать в службе безопасности, где и дослужился до должности полковника.

/ mirror.co.uk

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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