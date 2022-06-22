Нашли в луже крови: в РФ ранили офицера ФСБ, таскавшего "ядерный чемодан" Путина

53-летний Вадим Зимин находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Полковник Вадим Зимин, который носил так называемый "ядерный чемодан" российских президентов, был найден в Подмосковье с огнестрельным ранением головы.
Как пишет Mirror, 53-летний Зимин находится в тяжелом состоянии в реанимации. Российского офицера обнаружили в его собственной квартире в луже крови в Красногорске Московской области.
Как пишут журналисты, рядом с раненым полковником лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ.
Вместе с тем отмечается, что незадолго до ЧП Зимина обвинили в получении взятки на таможне, где он совсем немного возглавлял одну из руководящих должностей. Было возбуждено уголовное дело и он находился под домашним арестом.
Кто такой Вадим Зимин
Зимин является полковником ФСБ, который в свое время отвечал за "ядерный чемодан" Бориса Ельцина, а затем и Владимира Путина.
После этого он продолжал работать в службе безопасности, где и дослужился до должности полковника.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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