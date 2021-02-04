Навальный назвал власти в России "кучкой воров-оккупантов" и обратился к народу

Навальный обратился к россиянам из заключения / Reuters

Оппозиционер Алексей Навальный сделал первое обращение после того, как суд назначил ему реальный срок вместо условного.

Российский оппозиционер написал из заключения, что чувствует себя свободным, а произошедшее с ним назвал "демонстративным беззаконием".

"Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?". Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи", – заявил Навальный.

Политик призвал россиян не бояться и не давать себя запугать.

"Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?", – написал оппозиционер.

По его словам, россияне, поборов страх, могут освободить страну "от кучки воров-оккупантов".

"Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными", – призвал Навальный.

Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:

Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.

Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.

31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.

2 февраля суд отправил Навального в колонию на 3,5 года.