"Не допустить метастаз конфликта": Папа Римский во время рождественской речи высказался об Украине

Папа Римский во время рождественской речи говорил об Украине / Reuters

Папа Римский Франциск призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись "метастазы" конфликта. С таким заявлением он выступил в субботу, 25 декабря, во время своей рождественской речи Urbi et orbi ("Граду и миру").

Как сообщает Vatican News, Папа Римский выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты.

"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, который стал гангренозным", - сказал он.

Понтифик также сказал, что верующие ждут от него помощи в разрешении конфликтов по всему миру и выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.

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Торжественное благословение Папа произнес из лоджии базилики Святого Петра. Это произошло впервые после двухлетнего перерыва, ведь из-за пандемии коронавируса пасхальные и рождественские праздники проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

Отметим, 12 декабря Папа Римский Франциск выступил в поддержку Украины и призвал отказаться от оружия для урегулирования ситуации на Донбассе и возможного вторжения России.

Войска России у границ Украины

24 декабря издание Reuters сообщило, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства. Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, демонстрирующие новую концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму.

Кроме того, британская компания Janes, деятельность которой связана с обороной и разведкой, также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на продолжение стягивание Москвой войск к украинским границам.

В компании указали, что РФ в приграничные с Украиной районы еще с ноября передислоцировала танки, артиллерию и системы противоводушной обороны. Несмотря на ограниченное число военных, Россия может быстро нарастить силы, отправив их на новые места пребывания на поездах и самолетах.

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