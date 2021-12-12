Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФ

Папа Франциск / Reuters

Папа Римский Франциск выступил в поддержку Украине и призвал отказаться от оружия для урегулирования ситуации на Донбассе и возможного вторжения России.

Как сообщает Vatican News, он призывает к серьезному международному диалогу.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было развязано через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал он.

Папу Римского тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - сказал он.

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Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.

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