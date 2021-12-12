УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФ

12 декабря 2021, 16:14

Папу Римского тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

Папа Франциск.
Папа Франциск / Reuters

Папа Римский Франциск выступил в поддержку Украине и призвал отказаться от оружия для урегулирования ситуации на Донбассе и возможного вторжения России.

Как сообщает Vatican News, он призывает к серьезному международному диалогу.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было развязано через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал он.

Папу Римского тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - сказал он.

Реклама

Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.

Читайте также:

viber
Папа Римский
Сейчас вы просматриваете новость «Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022 Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниЛунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетни Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит ДантесНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаФинансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка Польза и вред мандаринов: чем особенный новогодний фрукт и кому их лучше не естьПольза и вред мандаринов: чем особенный новогодний фрукт и кому их лучше не есть
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
17:17

Тонны фальсификата и накрутка на продуктах: как обманывают украинцев перед Новым годом

16:57

Людей разбросало от мощного удара: в Луцке авто на переходе протаранило толпуВидео

16:52

Больше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцевВидео

16:37

В Запорожской области женщина выбрасывала мусор без паспорта и попала в судВидео

16:27

В Харькове неадекваты избили копов: 5 полицейских в больнице

Реклама
16:14

Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФВидео

15:59

Провал новой "сделки" США и ФРГ: Германия не зарубит СП-2, если РФ нападет на Украину – BloombergВидео

15:52

Путин выдвинул Украине новую претензию: вспомнил о долгах и имуществе СССРВидео

15:38

Привлечете удачу и богатство: простой рецепт Калиты на Андрея ПервозванногоВидео

15:14

Подорожает водка и вино: украинцам назвали новую цену за поллитровкуВидео

14:55

В американском штате Кентукки мощнейший торнадо сровнял с землей дома, погибли не менее 100 человекФотоВидео

14:29

В G7 предупреждают РФ: вторжение в Украину вынудит заплатить высокую ценуВидео

14:21

Ученые нашли белок, который очень быстро влияет на заживление ран

14:04

Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД ГогилашвилиВидео

14:01

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуВидео

13:44

Украину атакует опасная погода с новым "сюрпризом"Видео

13:27

Таможенники начали "охотиться" на владельцев евроблях: кто "под прицелом"Видео

13:22

В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властямВидео

13:11

Пособие по безработице в Украине: кому светит "минималка" и кто не сможет получить деньгиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

Реклама
12:46

У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуВидео

12:20

Дорогой "Оливье": в Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салатаВидео

12:09

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

12:01

Нападение России на Украину и запуск СП-2: в Германии бьют тревогу и требуют удара по МосквеВидео

11:22

Под Львовом на хоккейном матче массово отравились детиВидео

11:02

Даже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

10:46

Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеВидео

10:40

"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

10:09

Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессиюВидео

09:39

Участие США в переговорах по Донбассу: почему это хорошая новостьмнение

09:24

Три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" - израильские ученыеВидео

09:00

Мощный поединок с нокдауном в 7 раунде: Ломаченко сокрушил "африканского терминатора" КоммиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

08:13

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячуВидео

07:38

Байден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на УкраинуВидео

06:28

Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украинымнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераФото

05:28

Врежет мороз до -21º, завалит снегом: украинцев предупредили о зимнем АрмагеддонеВидео

05:02

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

04:43

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

Реклама
04:22

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

03:51

И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

03:17

Алла Пугачева восхитила Сеть: вышла в свет в чулках и кожаном мини

02:40

3 лайфхака о красоте, которые должна знать каждая девушка

02:15

Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

01:46

Как распознать инфаркт за полчаса до приступа: врач назвал симптомыВидео

01:16

Доллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца годаВидео

00:52

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

11 декабря, суббота
23:25

Лидеры G7 едины насчет последствий в случае агрессии России - ГосдепВидео

23:00

"Засунули в мединститут": Оля Полякова впервые рассказала о своем отцеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять