Путин стянул войска к Украине и угрожает вторжением: США готовят сценарий по спасению своих граждан

Войска России и угроза для Украины / Getty Images

В США заявили о возможной эвакуации граждан из Украины, если Россия решится на вторжение. На сегодня рассматриваются разные варианты.

Как пишет CNN, со ссылкой на источники, Пентагон уже планирует действия по эвакуации из Украины на случай непредвиденных обстоятельств. А заместитель госсекретаря Виктория Нуланд накануне заявила сенаторам, что варианты сдерживания российского вторжения у США довольно ограничены.

Американские СМИ подчеркивают, что Россия уже стянула достаточно сил, техники и боеприпасов возле границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки перейти в наступление.

На данный момент, как отмечают источники CNN, администрация Байдена не видит необходимости в эвакуации из Украины.

"А обсуждение вариантов является частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью. Дипломатическая служба безопасности Госдепартамента планирует организовать либо санкционированный, либо заказанный выезд дипломатов из Украины, если того потребует ситуация", - говорится в сообщении.

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Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.

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