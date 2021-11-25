У Зеленского сделали заявление, введут ли в Украине военное положение из-за вторжения войск РФ

Михаил Подоляк / facebook.com/mpodolyak2

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на фоне угрозы вторжения Российской Федерации не будет вводиться военное положение в Украине.

По его словам, все новости, распространяемые в различных трактовках о якобы планируемом в Украине военном положении, - это не более чем фейк.

Он подчеркнул, что этот фейк распространяют российские "средства массовой дезинформации", а также украинские "специальные олигархические каналы".

"Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - отметил Подоляк.

Он добавил, что Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам и Европе, на социальную поддержку своих граждан.

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Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.