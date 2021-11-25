У Зеленского сделали заявление, введут ли в Украине военное положение из-за вторжения войск РФ

Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на фоне угрозы вторжения Российской Федерации не будет вводиться военное положение в Украине.
По его словам, все новости, распространяемые в различных трактовках о якобы планируемом в Украине военном положении, - это не более чем фейк.
Он подчеркнул, что этот фейк распространяют российские "средства массовой дезинформации", а также украинские "специальные олигархические каналы".
"Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - отметил Подоляк.
Он добавил, что Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам и Европе, на социальную поддержку своих граждан.
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Войска России у границ Украины
Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.
В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.