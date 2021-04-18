Папа Римский озвучил просьбу по Донбассу

Папа Римский Франциск озвучил просьбу относительно конфликта на части восточной территории Украины / Reuters

Глава католической церкви Папа Римский Франциск в воскресенье, 18 апреля, сказал, что следит за конфликтом на части востока Украины и попросил снизить напряженность.

Понтифик в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане умолял пойти на все возможные шаги, чтобы достичь примирения.

Франциск также сказал, что духовно близок с украинским народом.

"…С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность…", – заявил понтифик.

Ранее Папа Римский Франциск не раз молился за мир в Украине. В частности, в начале апреля текущего года во время традиционного пасхального послания понтифик попросил освобождения Украины из заключения конфликта.

Обострение конфликта на Донбассе и новые агрессивные шаги России в отношении Украины

В последние дни марта на части востока Украины обострилась ситуация – пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции защитников страны. Во время одного из обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих.

В конце месяца также стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины и перебрасывает новые силы в захваченный Крым.

Российская сторона утверждала, что не готовится к войне. Ряд стран Запада поддержали Киев и призвали РФ снизить напряженность.