Папа Римский озвучил просьбу по Донбассу

Понтифик высказался о противостоянии на Донбассе и об украинцах.
Глава католической церкви Папа Римский Франциск в воскресенье, 18 апреля, сказал, что следит за конфликтом на части востока Украины и попросил снизить напряженность.
Понтифик в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане умолял пойти на все возможные шаги, чтобы достичь примирения.
Франциск также сказал, что духовно близок с украинским народом.
"…С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность…", – заявил понтифик.
Ранее Папа Римский Франциск не раз молился за мир в Украине. В частности, в начале апреля текущего года во время традиционного пасхального послания понтифик попросил освобождения Украины из заключения конфликта.
Обострение конфликта на Донбассе и новые агрессивные шаги России в отношении Украины
В последние дни марта на части востока Украины обострилась ситуация – пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции защитников страны. Во время одного из обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих.
В конце месяца также стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины и перебрасывает новые силы в захваченный Крым.
Российская сторона утверждала, что не готовится к войне. Ряд стран Запада поддержали Киев и призвали РФ снизить напряженность.
Агрессия России в Крыму и на Донбассе
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".