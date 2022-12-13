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"Не может быть речи": у Путина взъерепенились насчет предложения Зеленского о выводе войск РФ

13 декабря 2022, 12:44
Пресс-секретарь Владимира Путина призвал Украину "принимать во внимание новые реалии".
Песков, Зеленский
Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского / Коллаж УНИАН, Офис президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность вывода российских оккупационных войск с территории Украины.

Он заявил, что о выводе российских военных из Украины до конца года "не может быть и речи". Его цитируют российские пропагандисты.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина призвал Украину "принимать во внимание новые реалии".

Очевидно, он имел в виду объявленную Россией аннексию четырех областей Украины.

"Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учёта этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно", - добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский предложил стране-агрессору России начать вывод своих войск на Рождество.

Он подчеркнул, что таким образом РФ покажет свои искренние намерения. Об этом он заявил во время своего выступления перед лидерами стран G7.

Зеленский предложил созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, во время которого обсудить реализацию пунктов украинской формулы мира. Он призвал лидеров "Большой семерки" присоединиться к воплощению в жизнь формулы мира или конкретных ее пунктов.

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Владимир Зеленский российские войска Дмитрий Песков война России и Украины
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