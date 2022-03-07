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Не все страны Евросоюза хотят предоставить Украине статус кандидата - Bloomberg

7 марта 2022, 18:01

Две страны выступили против.

Евросоюз
Евросоюз / УНИАН

На этой неделе во Франции состоится саммит, на котором страны-участники Европейского союза обсудят вопрос предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

1 марта заявка Украины на членство в ЕС была прията Европейским парламентом. Однако а данным момент некоторые страны высказались против предоставления статуса кандидата в члены ЕС на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о Нидерландах и Германии. Власти стран выразили желание того, чтобы исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать решение.

Дипломаты данных стран отметили, что государства на данный момент хотят сосредоточить силы на поддержке Украине для прекращения войны.

Однако есть и страны-союзники Украины, которые поддержат данное решение. Подчеркивается, что такой шаг продемонстрирует символическую поддержку странами Европы. Даже несмотря на то, что сам процесс членства будет долгим и сложным.

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сказал что наступил решающий момент о принятии решения о членстве Украины в Евросоюзе.

viber
Евросоюз война в Украине
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