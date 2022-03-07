Не все страны Евросоюза хотят предоставить Украине статус кандидата - Bloomberg

Две страны выступили против.
На этой неделе во Франции состоится саммит, на котором страны-участники Европейского союза обсудят вопрос предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.
1 марта заявка Украины на членство в ЕС была прията Европейским парламентом. Однако а данным момент некоторые страны высказались против предоставления статуса кандидата в члены ЕС на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о Нидерландах и Германии. Власти стран выразили желание того, чтобы исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать решение.
Дипломаты данных стран отметили, что государства на данный момент хотят сосредоточить силы на поддержке Украине для прекращения войны.
Однако есть и страны-союзники Украины, которые поддержат данное решение. Подчеркивается, что такой шаг продемонстрирует символическую поддержку странами Европы. Даже несмотря на то, что сам процесс членства будет долгим и сложным.
Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сказал что наступил решающий момент о принятии решения о членстве Украины в Евросоюзе.