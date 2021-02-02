Неспокойная Россия: люди бунтуют, а силовики устаивают "ловушки" и избивают граждан

В Штабе оппозиционера призывают граждан выходить на улицы из-за скандального решения городского суда Москвы, который отправил Навального за решетку.
Сегодня вечером в центре Москвы проходят акции протеста - полиция перекрывает тротуары на Тверской улице для пресечения акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня отправили за решетку.
Сейчас выставляются ограждения, небольшое количество собравшихся оттесняют в сторону Пушкинской площади. Полиция также проводит точечные задержания, пишет ТАСС.
В Штабе Навального также призвали жителей Санкт-Питербурга присоединится к массовым акциям протеста.
"Питер, выходим на Невский проспект прямо сейчас!", - написали в Штабе.
Протестующие собираются отдельными группами на Тверской улице, Театральной площади, на Моховой улице и в окрестных переулках. Скандируют: "Навальному – свободу!".
В Москве у Большого театра активисты скандируют: "Навальному — свободу!".
Улица Тверская вся гудит. Правоохранители готовятся к массовым задержаниям.
Колонна протестующих идёт по Большой Никитской и скандирует: "Свободу политзаключенным!"
На Тверской задержания. Журналистов не подпускают снимать как именно они происходят.
У Большого театра произошли жесткие задержания - на его у журналиста задержали несколько десятков человек.
Правоохранители устроили "ловушку" в Дмитровском переулке - они жестко збивают дубинками людей.
Сегодня вечером в Петербурге также неспокойно:
У Гостиного начались первые задержания.
Задержали девушку и молодого человека, последний развернул белый лист ватмана без надписи, передает корреспондент "Фонтанки". Позднее был задержан еще один человек. На вопрос: "За что?", правоохранители ответили: "Мы его не задерживаем, а отводим погреться".
Сотрудники полиции предупредили, что органами исполнительной власти никаких публичных мероприятий в данном месте согласовано не было. Ограждения в этом месте, а также на прилегающих к Невскому проспекту территориях, начали выставлять еще утром.
У Гостиного двора все перекрыто, сообщает корреспондент "Новой" с места. Всех, кроме прессы, сразу задерживали и сопровождали в автобус.
Задержаны у Гостиного двора не менее 20 человек.
Люди пошли стихийно в сторону Дворцовой площади. По пути полиция выборочно задерживает протестующих.
Отравление Алексея Навального, арест, протесты и суд – что нужно знать
- В августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике. Западные эксперты выяснили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.
- Оппозиционер уверен, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.
- В январе оппозиционер вернулся в Россию, его задержали в московском аэропорту Шереметьево, а потом арестовали на 30 суток. Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
- Политику инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- У Навального призвали его сторонников выйти на улицы, в десятках городов были митинги, задержаны тысячи человек.
- Позже, 2 февраля, Навальный получил реальный срок – в Москве суд решил, что оппозиционер должен сидеть в колонии.