Неспокойная Россия: люди бунтуют, а силовики устаивают "ловушки" и избивают граждан

В Москве неспокойно

Сегодня вечером в центре Москвы проходят акции протеста - полиция перекрывает тротуары на Тверской улице для пресечения акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня отправили за решетку.

Сейчас выставляются ограждения, небольшое количество собравшихся оттесняют в сторону Пушкинской площади. Полиция также проводит точечные задержания, пишет ТАСС.

В Штабе Навального также призвали жителей Санкт-Питербурга присоединится к массовым акциям протеста.

"Питер, выходим на Невский проспект прямо сейчас!", - написали в Штабе.

Протестующие собираются отдельными группами на Тверской улице, Театральной площади, на Моховой улице и в окрестных переулках. Скандируют: "Навальному – свободу!".

В Москве у Большого театра активисты скандируют: "Навальному — свободу!".

Улица Тверская вся гудит. Правоохранители готовятся к массовым задержаниям.

Колонна протестующих идёт по Большой Никитской и скандирует: "Свободу политзаключенным!"

На Тверской задержания. Журналистов не подпускают снимать как именно они происходят.

У Большого театра произошли жесткие задержания - на его у журналиста задержали несколько десятков человек.

Правоохранители устроили "ловушку" в Дмитровском переулке - они жестко збивают дубинками людей.

Сегодня вечером в Петербурге также неспокойно :

У Гостиного начались первые задержания.

Задержали девушку и молодого человека, последний развернул белый лист ватмана без надписи, передает корреспондент "Фонтанки". Позднее был задержан еще один человек. На вопрос: "За что?", правоохранители ответили: "Мы его не задерживаем, а отводим погреться".

Сотрудники полиции предупредили, что органами исполнительной власти никаких публичных мероприятий в данном месте согласовано не было. Ограждения в этом месте, а также на прилегающих к Невскому проспекту территориях, начали выставлять еще утром.

У Гостиного двора все перекрыто, сообщает корреспондент "Новой" с места. Всех, кроме прессы, сразу задерживали и сопровождали в автобус. Задержаны у Гостиного двора не менее 20 человек. Люди пошли стихийно в сторону Дворцовой площади. По пути полиция выборочно задерживает протестующих.

Отравление Алексея Навального, арест, протесты и суд – что нужно знать