Нет воли: Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП - Bild

Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП

Правительство Германии не намерено предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи, сообщает Bild.

По информации издания, Германия не планирует передавать Украине даже старые боевые машины пехоты, которые нуждаются в починке и не находятся в данный момент на вооружении немецкой армии. Сейчас у бундесвера есть 32 единицы таких машин.

Отмечается, что их ремонт продлился бы до 12 месяцев, и ВСУ уже вероятнее всего получили бы их до конца 2022 года, если бы ремонтный процесс начался 3 марта.

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"Простые цифры показывают, что дело не в технике, а в политической воле. Поэтому мы не можем поставить наши Marder Украине, - заявил чиновник немецкого Минобороны в комментарии Bild.

Стоит заметить, что ранее в оборонном ведомстве Германии заявляли, что у них нет лишних БМП "Marder" для того, чтобы поставить их в Украину. Но позже выяснилось, что бундесвер обладает 62 БМП Mader, которые больше не используются. 32 единицы соответствующих машин подлежат ремонту.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники.

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