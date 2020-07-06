"Уважая труд уборщиц": Лукашенко рассекал перед камерами в одних носках

Лукашенко уважает труд уборщиц - фото скрин из фильма Президентский Пул

Новости Беларуси - президент Александр Лукашенко решился на смелый шаг и явился на одну из встреч с представителями СМИ без обуви.

Ответствующий момент журналисты показали в фильме Президентский Пул.

"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!", - сказал Лукашенко перед интервью, выходя из лифта без обуви.

Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что он тоже был босиком во время интервью.

Как ранее писал Главред, Лукашенко убежден, что во внутренние дела Беларуси, и, в честности, в предвыборную гонку, активно вмешиваются извне российские силы.

Отметим, во время парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы Лукашенко демонстративно отошел от Владимира Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.