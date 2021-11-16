Облако обломков накрыло МКС: РФ испытала космическое оружие и подвергла опасности космонавтов

15 ноября семь астронавтов МКС были вынуждены на два часа укрыться в своих капсулах из-за обломков космического мусора, которые пролетали мимо станции.
Испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции. Как заявил директор NASA Билл Нельсон, РФ подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и собственных космонавтов.
Нельсон выразил в Twitter возмущение из-за "безответственного и дестабилизирующего действия" России. По его мнению, действия российской стороны также угрожают китайской космической станции.
Директор NASA рассказал, что астронавтам и космонавтам пришлось на два часа запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, чтобы избежать столкновения с обломками.
По его словам, "облако обломков" пролетает в непосредственной близости МКС каждые 90 минут.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы отреагировать на безответственный акт России.
"Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - сказал Блинкен.
В заявлении Космического командования США говорится, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат COSMOS 1408, который был выведен СССР на орбиту в 1982 году.
"Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".
Отметим, 15 ноября семь астронавтов МКС были вынуждены укрыться в своих капсулах из-за обломков космического мусора, которые пролетали мимо станции. Сообщения об облаке осколков совпадали с сообщениями нескольких космических экспертов о том, что Россия, возможно, испытала противоспутниковое оружие (ASAT) на орбите.
Представительница МИД РФ Мария Захарова утверждала, что заявления США об опасности испытаний противоспутниковой ракеты РФ — это якобы попытка оправдать планы по размещению в космосе собственного вооружения.
Как сообщал Главред, в мае 2021 года командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что американские спутники на орбите оказались под угрозой уничтожения Китаем и РФ. По словам генерала, за последние несколько лет космос превратился в сферу боевых действий, так же как воздух, земля и море.
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