Облако обломков накрыло МКС: РФ испытала космическое оружие и подвергла опасности космонавтов

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, был поражен аппарат, выведенный на орбиту СССР / Фото nasa.gov

Испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции. Как заявил директор NASA Билл Нельсон, РФ подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и собственных космонавтов.

Нельсон выразил в Twitter возмущение из-за "безответственного и дестабилизирующего действия" России. По его мнению, действия российской стороны также угрожают китайской космической станции.

Директор NASA рассказал, что астронавтам и космонавтам пришлось на два часа запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, чтобы избежать столкновения с обломками.

По его словам, "облако обломков" пролетает в непосредственной близости МКС каждые 90 минут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы отреагировать на безответственный акт России.

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"Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - сказал Блинкен.

В заявлении Космического командования США говорится, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат COSMOS 1408, который был выведен СССР на орбиту в 1982 году.

"Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

Отметим, 15 ноября семь астронавтов МКС были вынуждены укрыться в своих капсулах из-за обломков космического мусора, которые пролетали мимо станции. Сообщения об облаке осколков совпадали с сообщениями нескольких космических экспертов о том, что Россия, возможно, испытала противоспутниковое оружие (ASAT) на орбите.

Представительница МИД РФ Мария Захарова утверждала, что заявления США об опасности испытаний противоспутниковой ракеты РФ — это якобы попытка оправдать планы по размещению в космосе собственного вооружения.

Как сообщал Главред, в мае 2021 года командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что американские спутники на орбите оказались под угрозой уничтожения Китаем и РФ. По словам генерала, за последние несколько лет космос превратился в сферу боевых действий, так же как воздух, земля и море.

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