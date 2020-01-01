Космонавты на МКС встретили Новый год 2020 целых 15 раз

На орбитальной станции Новый год наступил 15 раз.
Космонавты на Международной космической станции (МКС) встретили Новый год 2020 целых 15 раз.
По информации, орбитальная станция сделала именно это количество витков вокруг Земли.
В первый раз на МКС праздник для Александра Скворцова и Олега Скрипочки наступил во время полёта над Тихим океаном, в 15-й — над Атлантическим океаном по времени Хьюстона.
Читайте также"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКСНапомним, ранее на Международную космическую станцию (МКС) прилетел новый экипаж в составе трех человек. Теперь на МКС работают 6 человек.
По информации, российский корабль Союз МС-13 привез на орбиту российского космонавта Александра Скворцова, американского астронавта Эндрю Моргана и итальянского астронавта Луку Пармитано.
На МКС их встречали российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.
После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-60, во время которого космонавты и астронавты смогли пообщаться как с коллегами, так и со своими родными и близкими.