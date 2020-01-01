Космонавты на МКС встретили Новый год 2020 целых 15 раз

На МКС Новый год встретили 15 раз / Открытые источники

Космонавты на Международной космической станции (МКС) встретили Новый год 2020 целых 15 раз.

По информации, орбитальная станция сделала именно это количество витков вокруг Земли.

В первый раз на МКС праздник для Александра Скворцова и Олега Скрипочки наступил во время полёта над Тихим океаном, в 15-й — над Атлантическим океаном по времени Хьюстона.

Читайте также"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКСНапомним, ранее на Международную космическую станцию (МКС) прилетел новый экипаж в составе трех человек. Теперь на МКС работают 6 человек.

По информации, российский корабль Союз МС-13 привез на орбиту российского космонавта Александра Скворцова, американского астронавта Эндрю Моргана и итальянского астронавта Луку Пармитано.

На МКС их встречали российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.

После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-60, во время которого космонавты и астронавты смогли пообщаться как с коллегами, так и со своими родными и близкими.