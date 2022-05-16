"Очень серьезно": Грозев рассказал о тайном письме ФСБ по поводу болезни Путина

Владимир Путин / Reuters

Появляется все больше инсайдов из РФ с информацией о серьезной болезни президента Владимира Путина, заявил болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Недавно с коллегами мы слушали запись одну очень близкого олигарха к Путину, который другому олигарху рассказывает, что, в общем, лучше, чтобы он умер от этого... Там называют какую-то предполагаемую болезнь. "Потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию". Вот они так думают, и это так и есть. То есть они активно или пассивно сейчас обдумывают, как этому сделать конец", - подчеркнул он в интервью Дмитрию Гордону.

Расследователь также сообщил о том, что располагает данными о тайном письме ФСБ по поводу состояния здоровья Путина.

"Знаем, что Лубянка послала циркулярное письмо где-то месяц назад всем региональным шефам ФСБ, что, "если вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания". И они тогда все подумали, что это значит именно с точностью до наоборот. Так что здесь я к тому, что даже неважно, умирает ли он или тяжело болен. Здесь важно, что рядом с ним так думают. А это меняет формулу. Это является фактором вообще при принятии решений: насколько лояльны ему люди могут себе позволить быть. Поэтому, может быть, я слишком оптимистически спорил с другими людьми, которые так это рассчитывают, но я думаю, что именно фактор того, что люди рядом с ним считают, что у него не все в порядке со здоровьем, – этот фактор уменьшает риск, что примут его приказы убивать, там, еще других оппозиционеров. Как раньше они принимали же заказы убивать, травить", - добавил Грозев.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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