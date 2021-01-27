Отравителей Навального заподозрили в трех убийствах - Bellingcat

Отравителей Навального заподозрили в убийствах / Reuters

Журналисты из Bellingcat обнаружили, что сотрудники ФСБ, которые следили и отравили Алексея Навального, ранее выезжали в другие регионы РФ, где убили троих политических активистов.

1-я смерть. Тело активиста и журналиста из Нальчика Тимура Куашева нашли летом 2014 года в получасе езды от Нальчика. Он активно занимался политической деятельностью. Состоял в партии Яблоко, организовывал протестные митинги, выступал против полицейского произвола. Его неоднократно задерживали и угрожали расправой.

2-я смерть. Известный в Дагестане активист Руслан Магомедрагимов 24 марта 2015 года был найден мертвым в Каспийске. Он боролся за права местных жителей, поддержал экологические инициативы, а также состоял в движении Садвал, одной из целей которого было "создание национальной государственности для лезгинского народа".

3-я смерть. Политик Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва 16 ноября 2019 года. Он помогал региональным активистам бороться с коррупцией и бездействием властей. В СМИ Исаева иногда называли новым Навальным.

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