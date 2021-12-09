Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - JP Morgan

В JP Morgan назвали год окончания пандемии COVID-19 / Фото Reuters

Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. Такой прогноз озвучили эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan.

В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии, передает Reuters.

Главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований JP Morgan Марко Коланович подчеркнул, что банк ожидает роста акций компаний и восстановление глобального экономического потенциала.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", – отметил Коланович.

Читайте такжеУченые назвали виновника всех пандемий на ЗемлеСправка. JP Morgan Chase & Co – американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Крупнейшее в мире по рыночной капитализации творение династии Морганов занимает одну из господствующих позиций в финансовой системе мира, удерживая контрольный пакет акций Федерального резервного банка Нью-Йорка, контролирует Федеральную резервную систему, выполняющую роль Центрального банка США.

Как сообщал Главред, одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт заявила, что нынешняя пандемия не последняя, когда вирус угрожает жизни людей и средствам к существованию. По ее словам, новая пандемия коронавируса может быть гораздо смертоноснее.

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