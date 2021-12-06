"Более смертоносная": создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую опасную пандемию

Появился тревожный прогноз по пандемии коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Новая пандемия коронавируса может быть гораздо смертоноснее, а нынешняя еще не закончена, заявила одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт.

В интервью изданию The Guardian она не исключила, что новая пандемия может быть гораздо заразнее нынешней.

Собеседница говорит, что нынешняя пандемия не последняя, когда вирус угрожает жизни людей и средствам к существованию.

"По правде говоря, следующая может быть хуже. Она может быть более заразной, или более смертельной, или и той, и другой", - сказал она.

Она обратила внимание на то, что необходимо аккумулировать научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

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"Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все, через что прошли, а затем обнаруживаем, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии", - добавила Гилберт.

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Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 263,5 млн человек, из них более 5,23 млн умерли.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 48,4 млн зараженных. Индия находится на втором месте (более 34,6 млн), на третьем — Бразилия (более 22,1 млн), на четвертом — Великобритания (более 10,3 млн), на пятом — Россия. Свыше 8,8 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в Турции, около 7,5 млн — во Франции.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 6 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 478 жителей страны. В том числе заболели 429 детей и 52 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 660 человек; летальных случаев - 239; выздоровели 9 082 человека.

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