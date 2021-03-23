"Плавает в г**не по брови": известный писатель высмеял Ксению Собчак

Ксения Собчак / УНИАН

Российская телеведущая Ксения Собчак попала под град хейта за то, что сняла интервью с российским маньяком Виктором Моховым, который вышел на свободу.

Писатель и журналист Сергей Минаев раскритиковал ее интервью с красочными метафорами, поставив под сомнение профессионализм Собчак.

"Я вчера посмотрел фильм К. А. Собчак про скопинского маньяка. Что хочется сказать? На мой взгляд, общественная дискуссия, в попытке разобраться пробила Собчак дно или ещё не до конца, доходя до вопроса "ну, неужели она сама не понимает, что это п**дец", буксует и бессильно зарывается в песок, что видно, например, в комментариях у Zinaida Pronchenko", - пишет он в Facebook.Читайте также"Распродала себя всю, падаль": Собчак хитро выступила против Навального и нарвалась на маты

Он решил написать о важной по его мнению характеристики Ксении Собчак.

"У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля позволяет боль практически не замечать. То же и с г**ном.

Так вот г**нопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумленной публики, не испытывая дискомфорта.

Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай, воистину уникален", - объяснил он.

Ему ответили в комментариях - были те, кто поддержал Собчак, и кто оценил метафоры самого Минаева.

"Дело не в Собчак. Такие есть везде. Дело в обществе и власти, которые должны подавлять пропаганду маньяков", "Смотреть на Собчак все равно что на кишки . Но все любят кишки, а потом блевать. Так и происходит самоочищение на всех уровнях", "Не смотрел. Не люблю эту женщину. Данный текст считаю прекрасным!", "Не смотрела пока. Но когда Собчак берет интервью - это дно, а когда сама жертва пишет об этом книгу — нормик? Что за двойные стандарты", - пишут в комментариях.Читайте такжеНе тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером

Сама Собчак уже высказалась по поводу хейтеров - по ее мнению, хейта будет много, но это якобы не ее вина. Она призвала тех, кого возмутил фильм о Мохове, не заниматься морализаторством, и добавила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным.

"И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию", — написала Собчак в Instagram.