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Почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию: в разведке назвали причины

13 мая 2022, 00:26

В условиях новых экономических санкций, связанных с мобилизацией, удары по экономике будут еще более значительными.

Почему Россия н объявляет всеобщую мобилизацию / фото скин

Россия не объявляет всеобщую мобилизацию по двум причинам. Первая – сугубо экономическая.

В условиях новых экономических санкций, связанных с мобилизацией, удары по экономике будут еще более значительными, заявил во время своего выступления начальник ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Во-вторых, у руководства РФ есть потребность разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства, "все идет по плану". Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", - заявил Буданов.

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Начальник ГУР также отметил, что Россия уже производит скрытую мобилизацию. Она идет двумя способами: фактические действия и мобилизация резервистов, в РФ это называется БАРС. Скрытую мобилизацию подтверждают пленные, которые были вовлечены в эту систему.

Война России против Украины

В войсках России во второй половине апреля сделали заявление о начале якобы второй фазы так называемой "спецоперации" против Украины. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что российские подразделения собираются оккупировать весь Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в захваченный в 2014 году Крым.

Советник Банковой Алексей Арестович прогнозирует, что уже в середине июня Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на занятые российскими войсками позиции. В частности, украинская сторона ожидает, когда придет тяжелое оружие от Запада (до конца мая-начала июня), и тогда сможет пойти в широкомасштабное наступление.

Советник руководителя МВД Виктор Андрусив рассказал, что планы РФ по окружению войск Украины не реализуются. В районе Херсонщины наступление захватчиков заглохло, а на севере Харьковской области украинская армия может перекрыть им тылы. Через 10 дней россияне могут остановить активное наступление на фронте и перейти к тактике "ползучей оккупации".

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