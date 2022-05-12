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Путин не верил, что Запад даст Украине оружие: Фейгин заявил о новом сюрпризе России от Киева и США

12 мая 2022, 04:40

Станет интересно, где окажется "победа" России, если ВСУ вдруг пойдут в атаку и окружат оккупированную Херсонскую область, сказал Марк Фейгин.

Владимир Путин
Если ВСУ завтра окружат Херсон, непонятно, что сделает Россия – Фейгин / Фото УНИАН

На данный момент главной целью Украины является возвращение на позиции до 24 февраля. Причем в обозримом будущем, а не через 1 год или 10 лет. Все ждут, когда начнет работать военная машина Запада, которая позволит начать контрнаступление. Вполне вероятно, для Путина в ситуации с поставками западного оружия Киеву будет какой-то сюрприз. Ранее Путин не верил в сценарий военной помощи украинскому государству, но теперь может столкнуться с проблемой, к примеру, окружения оккупированной Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Киеву для начала нужно вернуть территории, которые были под контролем украинского государства до начала полномасштабного военного вторжения России. Причем сделать это нужно в краткосрочной перспективе. Это также нужно, чтобы поддержать мобилизационный дух украинцев. Все ожидают, когда появится такое количество оружия от Запада, которое позволит начать широкомасштабное контрнаступление.

Читайте такжеЗахват областей Украины, Киева и присоединение регионов к России: Генштаб ВСУ раскрыл планы Москвы"В конце концов даже жуткая ситуация в Мариуполе должна преподнести урок: невозможно позволить себе без какого-то решающего шага добиться какого-то результата. Я думаю, что все ждут, когда заработает военная машина – американская и европейская, – которая даст возможность, используя военно-технические и другие возможности, начать контрнаступательную операцию", - сказал Фейгин.

Кроме того, как утверждает политик, "американцы с Киевом" готовят какой-то "сюрприз" для России и Путина. При этом неожиданности уже начались, когда посыпались различные санкции со стороны западных стран и решения о поставке оружия.

"Кабаеву уже внесли в британский санкционный список. Это только начало и целая история по синхронизации. Там сейчас санкции американские, британские и европейские часто разнятся... Но я думаю, что это следующий этап – начиная с Кабаевой и заканчивая этими вооружениями", - уточнил правозащитник.

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Также он добавил, что в Москве совсем не ожидали того, что Запад все-таки решит поставлять Украине тяжелые вооружения. Ситуация может привести к серьезным потерям российских войск на фронте.

"А что дальше? Ведь тут вопрос мобилизации (в России) – например, 100 тысяч наберут... на фронт отправят, а тут через GPS управляемые снаряды – стреляют на 60 и больше километров. И что тогда? Кратно возрастет число погибших. А где этот порог, несущий опасность для власти? 20 тысяч, 30, 50?" – считает Фейгин.

При этом он утверждает, что "сюрприз" для России и Путина от Киева и Вашингтона может быть различным. К примеру, украинские войска могут окружить оккупированную Херсонскую область, что усилит неопределенность для Москвы.Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

"Я думаю, что, конечно, это учитывается, к этому невозможно подготовиться. И если завтра мы узнаем, что войска (Украины) начали двигаться и окружили Херсон, то что дальше?.. А где эта победа (России)? Ситуация для Москвы сейчас предельно неопределенная. Что будет дальше, будет зависеть не столько от Москвы, поскольку ее резервы все видны – они есть, но они видны. А что может предложить Запад – это еще пока открытый вопрос", - подчеркнул Марк Фейгин.

Война России против Украины

В войсках России во второй половине апреля сделали заявление о начале якобы второй фазы так называемой "спецоперации" против Украины. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что российские подразделения собираются оккупировать весь Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в захваченный в 2014 году Крым.

Советник Банковой Алексей Арестович прогнозирует, что уже в середине июня Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на занятые российскими войсками позиции. В частности, украинская сторона ожидает, когда придет тяжелое оружие от Запада (до конца мая-начала июня), и тогда сможет пойти в широкомасштабное наступление.

Советник руководителя МВД Виктор Андрусив рассказал, что планы РФ по окружению войск Украины не реализуются. В районе Херсонщины наступление захватчиков заглохло, а на севере Харьковской области украинская армия может перекрыть им тылы. Через 10 дней россияне могут остановить активное наступление на фронте и перейти к тактике "ползучей оккупации".

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