Почему Путин "убрал" Пригожина: Пономарев назвал причину

Евгений Пригожин заявил о том, что прекратил вербовку в российских тюрьмах заключенных.

Пригожин / скриншот YouTube

Внутренние противоречия российской власти могут быть причиной приостановки набора в ЧВК "Вагнер".

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев отметил, что приостановка набора может быть связана с беспокойством властей относительно возросшего влияния Пригожина и его бизнес-империи, которая включает ЧВК "Вагнер".

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия. видео дня

"Пригожин реализовывает "русскую национальную мечту", то есть дает возможность людям, которые попали в тюрьму, искупить кровью – выйти оттуда, получить свободу, при этом якобы "послужив Родине". Поэтому то, что делает Пригожин, не является непопулярным в обществе. Скорее, наоборот, и это и создает политические риски внутри РФ, поскольку Пригожин делает то, что молва потом разносит и показывает его чуть ли не Робин Гудом – разбойником, который якобы за страну и справедливость", - пояснил Пономарев.

По его словам, приостановка набора в ЧВК "Вагнер" – это аппаратная борьба внутри российской власти.

"По-видимому, Путин решил, что Пригожина стало слишком много, и таким образом решил притормозить рост его влияния. Других объяснений тут вряд ли можно дать", - подытожил политик.

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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