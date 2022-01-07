"Подорвет единство европейских союзников": в Госдепе объяснили, почему не поддерживают санкции против СП-2

Нед Прайс / Reuters

Государственный департамент США обеспокоен введением санкций против газопровода Северный потока-2 на уровне закона, который проталкивает сенатор-республиканец Тед Круз.

Как заявил спикер Госдепа Нед Прайс, этот документ может подорвать единый фронт мер в ответ на вероятную агрессию России против Украины, передает Укринформ.

"Наша обеспокоенность состоит в том, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине", — сказал он.

По словам Прайса, Госдеп готов работать с Конгрессом по сдерживанию российской агрессии в Украине.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным усилием по противодействию дальнейшей российской агрессии или по защите Украины", — добавил представитель Госдепаратмента.

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Как сообщал Главред, Сенат США должен вскоре принять законопроект о санкциях в отношении газопровода Северный поток-2.

"Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании", — цитировало издание Politico неназванного старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев.

Предполагается, что сенаторы проголосуют за законопроект о санкциях до 14 января. Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона. При этом если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс.

Для принятия законопроекта, который внес республиканец Тед Круз, нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов. В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 - от Демократической.

В декабре Круз достиг договоренностей с демократами о том, что они проголосуют за санкции против газопровода СП-2, вместо этого республиканцы не будут блокировать в Конгрессе одобрение десятков кандидатур послов, назначенных президентом Джо Байденом.

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