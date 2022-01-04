В США анонсировали санкционный удар по Северному потоку-2

Если президент США откажется вводить санкции, это может сделать Конгресс.
Американский Сенат вскоре примет законопроект о санкциях в отношении газопровода Северный поток-2.
Как пишет издание Politico со ссылкой на собственный источник, такое убеждение высказывают представители Республиканской партии США.
"Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании", — цитирует издание неназванного старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев.
Отмечается, что для принятия законопроекта, который внес республиканец Тед Круз, нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов. В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 от Демократической.
Предполагается, что сенаторы проголосуют по законопроекту о санкциях до 14 января. Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона. При этом если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс.
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Сертификация Северного потока-2
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.
В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.
До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.
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