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Политика Евросоюза существенно изменится после победы Трампа: что предполагается

Юрий Берендий
11 ноября 2024, 16:48
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После победы Трампа на выборах в США стоит ожидать изменения политики Евросоюза, которая больше будет ориентироваться на экономический национализм.
Политика Евросоюза существенно изменится после победы Трампа: что предполагается
Евросоюз после победы Трампа ожидает "орбанизация" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Евросоюз после победы Трампа ожидает "орбанизация"
  • Политика ЕС будет подражать экономическому национализму Орбана

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стоит ожидать "орбанизации" Евросоюза. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, если последние 15 лет руководство ЕС было под влиянием неоглобалистских элит, то теперь политика Евросоюза во многом будет следовать примеру Орбана, ориентируясь на экономический национализм.

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То есть, приоритет будет отдаваться интересам экономики в принятии государственных решений.

"И такая политика, которая делает ставку на консервативные ценности, будет превалирующей в Европе. Мы видим это по победе партии свободы власти в Австрии, победе Фицо в Словакии и других", - резюмировал он.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Победа Трампа на выборах в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил в интервью для Le Parisien, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, несмотря на свои предыдущие заявления, не прекратит поддержку Украины. Барро считает, что Трамп "слишком благоразумен, чтобы согласиться на крупнейшую территориальную аннексию за последние 75 лет."

Кремль опроверг информацию о переговорах между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос российских СМИ.

Тем временем сын Трампа, Дональд Трамп-младший, сделал неожиданное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что тот "потеряет помощь" через 38 дней, когда официально подтвердят победу Трампа-старшего.

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