Поставки более мощного ПВО: СМИ узнали о планах США и ЕС по усилению Украины

Украина ждет поставок более мощных ПВО от Запада / Reuters

США и Европа проводят работу над тем, чтобы усилить Украину более мощными средствами противовоздушной обороны и другими вооружениями. Перед поездкой главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встреч с союзниками по НАТО, состоялся ряд предварительных дискуссий. Оружие готовы передать Киеву Польша, Румыния и Словакия.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации Байдена, Запад проводит работу по военной помощи Украине в ситуации, когда МиГ-29 украинским силам передать так и не удалось.

"Администрация Байдена, которая испытывает давление с требованием расширения арсенала оружия для Украины в конфликте с россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить доставку более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий", - указывает издание.

Отмечается, что перед поездкой министра обороны США Ллойда Остина в Европу, которая запланирована на следующую неделю, состоялись предварительные дискуссии. Остин должен отправиться в Брюссель, чтобы провести переговоры с союзниками по Альянску. Также ожидается его приезд в Словакию, которая вместе с Польшей и Румынией должна передать Украине военную помощь.

Подчеркивается, что у Словакии есть зенитно-ракетных комплекс С-300, который предназначен для крушения самолетов противника и знаком украинским войскам.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс и заявил, что у стран блока нет смелости для того, чтобы закрыть небо над Украиной.

Зеленский подчеркнул, что Украине требуется помощь в борьбе с вооруженной агрессией России уже здесь и сейчас.