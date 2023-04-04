"Повяжут мешок и в Гаагу": Эйдман спрогнозировал передачу Путина МУС

Среди российских элит Владимир Путин – первый кандидат на передачу в МУС.

Владимира Путина могут судить в Гааге / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Есть высокая вероятность того, что диктатора Владимира Путина могут выдать под юрисдикцию международного суда в Гааге, заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Очень большая вероятность того, что его выдадут в Гаагу. Потому что им нужно будет как-то откупаться от Запада, снимать с себя ответственность", — подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом собеседник считает, что среди российских элит Путин – первый кандидат на передачу в МУС.

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"А на кого ее (ответственность за военные преступления, - ред.) переложить? Не на Стрелкова-Гиркина же и даже не на Шойгу, только на Путина. Потому вполне вероятно, что ему повяжут мешок и отдадут в Гаагу", — добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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