Появились детали "переломного" падения российской ведущей после обсуждения Крыма

Стриженова утверждает, что после падения перенесла операцию.
Российская актриса Екатерина Стриженова, которая работает телеведущей на российском Первом канале, в результате падения во время съемок ток-шоу Время покажет в Москве получила нестандартный перелом руки.
Пропагандистка на своей странице в Instagram разместила видео, в котором рассказала, что после травмы ее забрала скорая, которая дежурила у Останкино.
Потом Стриженову доставили в горбольницу им. Боткина.
"Я оступилась…, у нас там подиум, и улетела… ударилась сильно – и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла прям на глазах… Скорая повезла меня в Боткинскую…", – поделилась она.
По ее словам, рентген показал, что перелом со смещением, и есть осколки.
"…врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку… И все уже теперь, слава Богу, позади... сделали первую перевязку…", – добавила ведущая.
Как упала Екатерина Стриженова – опубликовано видео
Ранее сообщалось, что Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира программы Время покажет.
Ведущая упала после того, как в студии обсуждали заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова насчет возможного выдворения россиян из Крыма после того, как полуостров вернется под контроль Киева.
- Справка. Екатерина Стриженова (девичья фамилия – Токмань) родилась в Москве 20 марта 1968 года, пишет Википедия.
- Стриженова на Первом канале ведет программы Время покажет и Доброе утро. Также она сыграла в ряде фильмов, в частности в ленте Любовь-морковь, Домик в сердце и Дедушка моей мечты.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.