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Появились детали "переломного" падения российской ведущей после обсуждения Крыма

30 марта 2021, 18:22

Стриженова утверждает, что после падения перенесла операцию.

Пропагандистка утверждает, что получила нестандартный перелом руки
Екатерина Стриженова поделилась, что получила нестандартный перелом руки / Скриншот с instagram.com/strizhenovae

Российская актриса Екатерина Стриженова, которая работает телеведущей на российском Первом канале, в результате падения во время съемок ток-шоу Время покажет в Москве получила нестандартный перелом руки.

Пропагандистка на своей странице в Instagram разместила видео, в котором рассказала, что после травмы ее забрала скорая, которая дежурила у Останкино.

Потом Стриженову доставили в горбольницу им. Боткина.

"Я оступилась…, у нас там подиум, и улетела… ударилась сильно – и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла прям на глазах… Скорая повезла меня в Боткинскую…", – поделилась она.

По ее словам, рентген показал, что перелом со смещением, и есть осколки.

"…врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку… И все уже теперь, слава Богу, позади... сделали первую перевязку…", – добавила ведущая.

Как упала Екатерина Стриженова – опубликовано видео

Ранее сообщалось, что Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира программы Время покажет.

Ведущая упала после того, как в студии обсуждали заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова насчет возможного выдворения россиян из Крыма после того, как полуостров вернется под контроль Киева.

  • Справка. Екатерина Стриженова (девичья фамилия – Токмань) родилась в Москве 20 марта 1968 года, пишет Википедия.
  • Стриженова на Первом канале ведет программы Время покажет и Доброе утро. Также она сыграла в ряде фильмов, в частности в ленте Любовь-морковь, Домик в сердце и Дедушка моей мечты.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

перелом Екатерина Стриженова
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