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Российская пропагандистка упала в прямом эфире и сломала руку из-за Крыма

30 марта 2021, 00:16
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Ведущая российского Первого канала Екатерина Стриженова получила перелом руки в следствии падения в прямом эфире.

Ведущая сломала руку

Ведущая российского Первого канала Екатерина Стриженова во время прямого эфира ток-шоу, на котором обсуждали недавнее заявление о Крыме министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, упала и сломала руку, пишет Газета.ру.

По словам соведущего Стриженовой Руслана Осташко, в студии была напряженная атмосфера. Падение коллеги он объяснил тем, что "она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз, она задумалась, оступилась и упала". Сейчас Стриженова находится в больнице.

В прошедшем эфире программы Время покажет обсуждали недавнее заявление Резникова. Он сказал, что граждан России, которых завезли в оккупированный Крым, выдворят, когда полуостров вернется под контроль Украины. Также обсуждали тему Голодомора.

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"Уровень эмоций был высокий, в конце блока некоторые эксперты стали говорить о том, что нам – России – надо просить прощения за свои грехи перед другими народами и странами и покаяться", – объяснил Осташко.

Перед падением пропагандистка сказала: "Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и то, что от голода страдали только на Украине. Мы видим, как вы это делаете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы".

Пользователи Сети прокомментировали ее падение.

  • Есть такая профессия: врать целый день. Карма, она такая;
  • Жаль язык не откусила при падении;
  • Бог все видит!
  • Это за черный рот.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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