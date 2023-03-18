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Пригожин и Кадыров могут стать угрозой власти Путина – внешняя разведка Эстонии

18 марта 2023, 19:41
Поведение радикальной части окружения Путина может быть признаком паники и понимания того, что война против Украины – большая ошибка, считают разведчики.
Путин, Пригожин, Кадыров
У Кадырова и Пригожина есть свои армии, поэтому они могут стать угрозой власти Путина - СВР Эстонии / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

На фоне развязанной Россией войны против Украины на российском политическом поле активизировались радикальные силы. Их поведение может быть признаком паники и пониманием того, что решение начать войну было большой ошибкой. Руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров могут стать угрозой для власти Путина, поскольку у них есть свои армии. Об этом заявили в Службе внешней разведки Эстонии.

Как сообщает Bild, эстонские разведчики опубликовали доклад, в котором проанализировали поведение российской верхушки на фоне войны против Украины. По мнению специалистов, на первый план в России пытаются выйти радикальные силы. Даже умеренные в недавнем прошлом российские высокопоставленные чиновники стали делать экстремистские заявления.

"Их поведение может быть признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь — продолжить борьбу, используя всё более радикальные методы", - полагают авторы доклада.

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Кроме того, во внешней разведке Эстонии допустили, что подобная радикализация верхушки – часть плана Путина, который пытается показать – в России есть еще более экстремистские группы, и они могут оказаться у руля страны.

Именно поэтому, предполагают разведчики, Путин позволил Пригожину и Кадырову расширить свое влияние в публичном поле.

В Службе внешней разведки Эстонии допустили, что Путин обеспокоен появлением альтернативы своему режиму, поэтому сделал ставку на дискредитацию возможных оппонентов при помощи их же радикальных заявлений. Пример – бывший президент РФ Медведев, который ранее считался относительно либеральным политиком, а теперь угрожает применением ядерного оружия.

Как подчеркнули в эстонской СВР, радикальные настроения верхушки могут выйти из-под контроля Кремля. Влияние ультрарадикалов растет, а Пригожин и Кадыров могут угрожать власти Путина, поскольку у каждого из них есть свой частная военная структура.

Кризис в России и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри государства-агрессора России накаляется. Конфликт между Минобороны и главарем Вагнера Пригожиным обостряется. Подоляк спрогнозировал серьезное внутреннее противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс распада России уже запущен. По его словам, нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как полагает Данилов, в России есть личности, которые готовы к свержению Путина.

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант Россия понесла серьезные потери во время боевых действий против Украины. Через 3 месяца экономика РФ не позволит ей продолжать войну.

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Война России против Украины:

Рамзан Кадыров Евгений Пригожин война России и Украины
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