Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

В ближайшие часы руководство РФ может принять решение о начале операции по ликвидации бандформирований ЧВК "Вагнер", которые направляются для захвата Москвы.
Такими данными располагает российское издание The Moscow Times, которое ссылается на источники в Кремле.
"Вагнер к ночи могут добраться до Москвы. Если власть хочет этого не допустить, то придется проводить операцию в ближайшие часы", — цитируют журналисты свой источник.
Отмечается, что наемники ЧВК "Вагнер" уже могут быть в нескольких часах езды от Москвы. По другим данным, "вагнеровцы" добрались до Тульской области.
Вместе с тем не исключается, что есть вероятность того, что ЧВК Вагнер решит остановить движение.
Читайте также:
Вооруженный бунт ЧВК Вагнера
Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.
24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".
Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.
Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.
Другие новости: