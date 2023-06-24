Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

Наемники ЧВК "Вагнер" уже могут быть в нескольких часах езды от Москвы.

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Евгений Пригожин поставил ультиматум Владимиру Путину / коллаж: Главред, фото: скриншот

В ближайшие часы руководство РФ может принять решение о начале операции по ликвидации бандформирований ЧВК "Вагнер", которые направляются для захвата Москвы.

Такими данными располагает российское издание The Moscow Times, которое ссылается на источники в Кремле.

"Вагнер к ночи могут добраться до Москвы. Если власть хочет этого не допустить, то придется проводить операцию в ближайшие часы", — цитируют журналисты свой источник.

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Отмечается, что наемники ЧВК "Вагнер" уже могут быть в нескольких часах езды от Москвы. По другим данным, "вагнеровцы" добрались до Тульской области.

Вместе с тем не исключается, что есть вероятность того, что ЧВК Вагнер решит остановить движение.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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