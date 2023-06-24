УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

Алексей Тесля
24 июня 2023, 18:56 обновлено 24 июня, 19:01
580
Наемники ЧВК "Вагнер" уже могут быть в нескольких часах езды от Москвы.
Путин, Пригожин
Евгений Пригожин поставил ультиматум Владимиру Путину / коллаж: Главред, фото: скриншот

В ближайшие часы руководство РФ может принять решение о начале операции по ликвидации бандформирований ЧВК "Вагнер", которые направляются для захвата Москвы.

Такими данными располагает российское издание The Moscow Times, которое ссылается на источники в Кремле.

"Вагнер к ночи могут добраться до Москвы. Если власть хочет этого не допустить, то придется проводить операцию в ближайшие часы", — цитируют журналисты свой источник.

видео дня

Отмечается, что наемники ЧВК "Вагнер" уже могут быть в нескольких часах езды от Москвы. По другим данным, "вагнеровцы" добрались до Тульской области.

Вместе с тем не исключается, что есть вероятность того, что ЧВК Вагнер решит остановить движение.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

18:56 Мир
Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных - Эйдман

Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных - Эйдман

18:49 Мир
"Следующие 24 часа будут решающими": Путин рискует потерять власть - CNN

"Следующие 24 часа будут решающими": Путин рискует потерять власть - CNN

17:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:56

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

18:49

Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных - Эйдман

18:42

"Ждите сигнала": полк Калиновского и Тихановская срочно обратились к белорусам

18:04

Жизненный оптимизм и вечная молодость: 4 знака зодиака, которые не стареют

17:49

Украина вернет Крым и Донбасс: Жданов раскрыл сценарий завершения войны

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться
17:47

"Следующие 24 часа будут решающими": Путин рискует потерять власть - CNN

17:31

У Пригожина есть 24-48 часов, чтобы устроить переворотмнение

17:25

Зять Шойгу позорно сбежал из России в Дубаи

17:08

Завтра Пригожин войдет в Москвумнение

Реклама
17:02

Головоломка сложнее, чем кажется: лишнюю букву найдут лишь единицы

16:44

Путин, почему ты трясешься?мнение

16:36

ЧВК Вагнера намерены захватить склады с ядерным оружием – партизаны Атеш

16:34

Хаос в Кремле: бунт Пригожина может помочь Украине с контрнаступлением — CNN

16:17

Привычное действие принесет в жизнь большую беду: когда лучше не стричь ногти

16:07

Русские добровольцы призвали своих сторонников и военных к восстаниюВидео

15:57

"Лысый, ты что исполняешь?": россияне перепутали Пригожина и устроили скандал

15:48

ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

15:43

Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

15:39

"Борта больше нет": самолет Путина внезапно пропал с радара

15:21

Армия РФ бьет по Воронежу: взрывает авто с людьми и дворы жилых домовВидео

Реклама
15:11

Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

15:10

Уже в ближайшие часы: Украину накроют сильнейшие шквалы и огромный градВидео

15:06

Токаев метко "обул" Путина и не стал помогать противостоять боевикам Пригожина

14:52

Женщина регулярно натирает лицо банановой кожурой и показала удивительный эффектВидео

14:48

Мятеж в военное время - на руку Украине: Собчак поддержала террориста-Путина

14:18

"Идите на Киев, а не на Москву": Соловьев закатил истерику из-за бунта Пригожина

14:17

"Приказ — разобраться по-жесткому": СМИ о причине конфликта Путина с Пригожиным

14:01

Боевик ЧВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, дальше идем на МосквуВидео

13:49

"Уже скоро мы расстанемся": Тодоренко попрощалась с мужем-россиянином

13:39

Колонна танков "пригожинцев" несется по Липецкой области к Москве: Гиркин ноетВидео

13:38

Путин слил своего верного друга Пригожинамнение

13:01

Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

12:52

Что происходит с организмом человека, который постоянно ест сыр

12:46

Процесс саморазрушения РФ запущен: Данилов оценил бунт Пригожина

12:45

Подключается Беларусь: белорусский военный призвал армию сделать правильный выборВидео

12:20

Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

12:19

Гражданская война в РФ: под Воронежем ЧВК Вагнер ведет бои с регулярной армиейВидео

12:17

Пригожин с ЧВК "Вагнера" планируют дойти до самой Москвы - разведка Британии

12:05

Муж Наташи Королевой Тарзан с позором лишился работы в РФ

12:03

"Обещала батюшке не материться": путинистка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

Реклама
11:49

В России началась гражданская война, ЧВК Вагнер идет на Москву – Подоляк

11:46

Что нужно сделать 25 июня перед сном, чтобы стать богаче: приметы и запреты дня

11:38

Запахло жареным: Лукашенко экстренно вывез семью в турецкий Бодрум

11:36

Жданов объяснил, почему Пригожина ждет незавидная участь

11:35

За бунтом Пригожина стоит соратник Путина: он ведет свою игру с США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина – признак краха Путина, нечего было нападать на Украину

11:01

Оккупанты в ночь на 24 июня выпустили по Украине более 50 ракет - Игнат

10:58

ЧВК Вагнера с Пригожиным взяли Воронеж – появилась карта продвижения боевиков

10:50

"Путин самоустранился": в Сети выяснили, кому предложили взять власть в РФ

10:21

В Москве ввели режим контртеррористической операции, в Подмосковье - техникаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять