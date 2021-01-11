"Произойдет огромное восстание": СМИ раскрыли планы протестующих в день инаугурации Байдена

В США готовят новые протесты / Reuters

В США во всех штатах с 16 по 20 января готовятся вооруженные протесты.

Как говорится в докладе ФБР, с которым ознакомились телеканал ABC и Yahoo News, протесты пройдут у законодательных собраний 50 американских штатов, а с 17 по 20 января — у здания Конгресса в Вашингтоне, пишет журналист ABC Аарон Катерски в Twitter.

По словам журналиста, в докладе ФБР говорится, что "если Конгресс попытается отстранить президента путем 25-й поправки, произойдет огромное восстание".

"Протесты организовывают ультраправые активисты, в частности, сторонники антиправительственного движения Boogaloo bois. Некоторые из них заявили, что готовы прибегнуть к насилию в поддержку своей идеологии", - пишет журналист.

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Издание Washington Post пишет, что сторонники Трампа могут повторить атаку на Капитолий 17 января, а в день инаугурации демократа Джо Байдена готовятся к массовым протестам в Вашингтоне.

Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред: