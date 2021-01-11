"Произойдет огромное восстание": СМИ раскрыли планы протестующих в день инаугурации Байдена

В ФБР предупредили о подготовке вооруженных протестов во всех штатах США.
В США во всех штатах с 16 по 20 января готовятся вооруженные протесты.
Как говорится в докладе ФБР, с которым ознакомились телеканал ABC и Yahoo News, протесты пройдут у законодательных собраний 50 американских штатов, а с 17 по 20 января — у здания Конгресса в Вашингтоне, пишет журналист ABC Аарон Катерски в Twitter.
По словам журналиста, в докладе ФБР говорится, что "если Конгресс попытается отстранить президента путем 25-й поправки, произойдет огромное восстание".
"Протесты организовывают ультраправые активисты, в частности, сторонники антиправительственного движения Boogaloo bois. Некоторые из них заявили, что готовы прибегнуть к насилию в поддержку своей идеологии", - пишет журналист.
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Издание Washington Post пишет, что сторонники Трампа могут повторить атаку на Капитолий 17 января, а в день инаугурации демократа Джо Байдена готовятся к массовым протестам в Вашингтоне.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.