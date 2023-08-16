Путин готовит двойную катастрофу на АЭС: в Сети раскрыли детали и назвали сроки

Бредовые и преступные планы президента страны-агрессора России поддерживает часть руководства силового и военного блоков.

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По поручению Путина РФ готовит провокации на Запорожской и Курской АЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС и на оккупированной Запорожской АЭС. В теракте РФ планирует обвинить Украину. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

По данным канала, Путин дал приказ возобновить подготовку к провокации на Курской АЭС. Реализация планируется на конец августа-начало сентября.

"Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов якобы атаковать Курчатов - это не что иное, как провокации, согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору", - говорится в сообщении.

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Практически одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС якобы готовится подобная акция и на Запорожской АЭС.

"Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чём обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и ряда других стран, ради выхода из стратегического тупика", - пишет Генерал СВР.

На канале добавили, что у Путина нет времени ждать захвата новых украинских территорий.

"Он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании ещё более острого кризиса. Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента России поддерживает часть руководства силового и военного блоков и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи Путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации", - резюмировали на канале.

Справка. Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в г. Курчатове Курской области, в 40 км к западу от Курска на берегу реки Сейм.

Состоит из четырёх энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, из которых в эксплуатации находятся три энергоблока общей мощностью 3 ГВт.

РФ планирует теракт на АЭС

15 августа в Центре нацсопротивления сообщили, что российские оккупанты планируют подорвать Курскую атомную электростанцию. В ходе этой провокации они планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек. Учитывая то, что население области составляет более 1 миллиона человек, то Кремль эвакуирует всего около 5%. Лишь в областном центре проживает более 435 тыс. человек.

В июне Telegram-канал Генерал СВР писал, что Путин не уверен, что ему удастся сохранить оккупированные территории Украины, поэтому он якобы рассматривает вариант провокации техногенной катастрофы на одной из российских АЭС, чтобы мобилизировать российское общество.

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