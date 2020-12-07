Путин и Меркель обсудили Украину: появились новые детали переговоров

Путин обсудил с Меркель Донбасс / REUTERS

​7 декабря состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Кремле сообщили подробности переговоров по Донбассу.

"С удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", — заявили в Кремле.

При этом Путин традиционно назвал агрессию России на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Читайте такжеВ российской Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе

"Высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений нормандской четверки, принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", — отметили в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: