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Путин и Меркель обсудили Украину: появились новые детали переговоров

7 декабря 2020, 17:06
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Путин рассказал Меркель о своем удовлетворении от того, что Украина на Донбассе не стреляет в ответ.

Путин обсудил с Меркель Донбасс / REUTERS

​7 декабря состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Кремле сообщили подробности переговоров по Донбассу.

"С удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", — заявили в Кремле.

При этом Путин традиционно назвал агрессию России на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

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"Высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений нормандской четверки, принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", — отметили в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Председатель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в начале ноября предложил план Киева по урегулированию конфликта в ОРДЛО. Инициатива предполагает возвращение украинской стороне границы и проведение в регионе выборов в марте 2021 года.
  • В Кремле утверждают, что согласно Минским соглашениям, в ОРДЛО сначала должны пройти местные выборы, и только после этого Россия и боевики будут готовы отдать Киеву контроль над границей. Такой вариант не устраивает Украину.
  • Кравчук 28 ноября заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры, требуя от Киева поддержать план по Донбассу, представленный боевиками ОРДЛО.

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