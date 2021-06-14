Путин объяснил, зачем "танцевал с мечом" возле украинских границ

Путин объяснил, зачем "танцевал с мечом" вокруг украинских границ / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стянула войска к границам Украины, поскольку в этом районе регулярно проводятся военные учения НАТО.

Путин, комментируя в интервью NBC недавние передвижения российских войск возле украинской границы, сказал, что Россия проводит военные учения на своей территории.

По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с РФ, также он упомянул военные учения США на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?" - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.