Путин отказывается слушать российскую разведку после провала оккупации Украины - Focus

Владимир Путин / Reuters

С начала войны на территории Украины, отношения между российским диктатором Владимиром Путиным и российской разведкой стремительно ухудшились ‒ из-за провала российской агрессии в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил руководителя внешней разведки Сергея Нарышкина.

В частности, уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ:

генерал Сергей Беседа и другой высокопоставленный офицер спецслужб были допрошены и посажены под домашний арест;

заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Также Путин якобы перестал прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает гораздо больше об Украине, чем разведчики.

"Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева", ‒ подытожил Солдатов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по оценкам западной разведки, ежедневно в Украине около 1000 российских солдат гибнет или получает ранения.

При этом Россия применила в Украине уже 75% своих боеспособных сил, из которых примерно треть больше не боеспособны, писало американское издание The Washington Post.