Россия ежедневно несет сумасшедшие потери в Украине: в западной разведке предоставили цифры

РФ уже задействовала 75% боеспособных резервов, говорят эксперты.
По оценкам западной разведки, ежедневно в Украине около 1000 российских солдат гибнет или получает ранения.
При этом Россия применила в Украине уже 75% своих боеспособных сил, из которых примерно треть больше не боеспособны, пишет американское издание The Washington Post.
Бывший морской пехотинец армии США и аналитик Института исследований зарубежной политики Роб Ли отмечает, что из 168 батальонных тактических групп российской армии 120 уже воюют в Украине, что составляет около 100 000 солдат из 190 000, отправленных в Украину.
Это значит, что Россия уже ввела в войну 75% боеспособных резервов.
Несмотря на то, что Россия не обновляет данные о погибших гражданах после озвученных 498, по оценкам западной разведки, вероятно, по меньшей мере, 7 000 россиян были убиты и до 20 000 ранены. В то же время, украинский штаб говорит об вдвое большей цифре.
"При отсутствии существенного прогресса на местах и учитывая масштабы потерь, военная кампания России вскоре может оказаться нежизнеспособной, а войска не смогут продвинуться, поскольку им не хватает живой силы, поставок и боеприпасов", - считают аналитики и чиновники.
Читайте такжеПередний край обороны завален трупами оккупантов: РФ несет невиданные потери в войне в УкраинеПо их словам, следующие две недели могут стать критическими для определения результата всей войны, если Россия не сможет быстро улучшить свои линии поставок, привезти подкрепление и укрепить упадок сил боевых действий на местах.
"Я не думаю, что украинские силы могут вытеснить российские вооруженные силы из Украины, но я также не думаю, что российские силы смогут захватить большую часть Украины", - считает Роб Ли.
Напомним, что в соцсетях россияне обсуждают, сколько военных погибло в Украине. В частности, колоссальные потери в 331-м воздушно-десантном полку, который дислоцируется в Костроме.
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