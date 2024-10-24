Путин побредил о переговорах и назвал "условие" России

Владимир Путин обвинил Украину в якобы отказе от переговоров.

https://glavred.info/world/putin-pobredil-o-peregovorah-i-nazval-uslovie-rossii-10608353.html Ссылка скопирована

Путин размечтался о переговорах на условиях РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Ключевые тезисы Путина:

Россия хочет переговоров "исходя из реалий"

Кремль не готов к альтернативным вариантам переговоров

видео дня

Агрессор Россия готова к любым переговорам, которые предусматривают так называемые "реалии на земле". Об этом заявил кремлевский руководитель Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани он, по сути, еще раз повторил свой "ультиматум".

"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", - размечтался Путин.

Также он побредил о каких-то "запросах на переговоры от Зеленского" якобы через Турцию, а потом, дескать, отказ от этого украинской стороны. Сказал, что это было, мол, недавно, упомянув Нью-Йорка. Похоже, Путин подразумевал сентябрьскую Генассамблею ООН.

Переговоры Украины и России – новости по теме:

На днях президент Владимир Зеленский назвал условие переговоров с Россией. Киев готов к диалогу с Москвой, но на равных. Для этого союзники должны предоставить Украине мощное оружие и пригласить в НАТО.

Украина должна сама решать, когда идти на переговоры с Россией, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Париж поддерживает План победы и считает, что нужно поработать над тем, чтобы как можно больше стран выступили "за" этот документ.

Россия должна дать сигнал, если она готова к реальным переговорам, уточнил Владимир Зеленский. Показателем мог бы стать отказ агрессора атаковать украинскую энергетику, считает глава государства.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред