Путин признался, за что Газпром намерен заплатить штраф Украине

Путин рассказал об отношениях с Украиной / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Газпрому выгоднее заплатить Украине штраф за прекращение транзита и увеличить прокачку по новым маршрутам. При этом он отметил, что нужно соблюдать контрактные обязательства перед украинской стороной, пишет ТАСС.

"Газпрому" выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить поставки по новым трубопроводам, но этого делать не нужно", - цитирует издание Путина.

Он также заявил, что необходимо полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он отметил, что на сегодняшний день выгоднее продавать голубое топливо на бирже.

Строительство Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.