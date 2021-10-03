В Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2

Тед Круз протестует против Северного потока-2 / Reuters

Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в Госдепартаменте США.

Как пишет The New York Times, так он пытается добиться от американской администрации более жестких действий в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Круз не может в одиночку заблокировать предложенные президентом Джо Байденом назначения в Госдеп, но из-за отсутствия "единодушного согласия" в Сенате этот процесс значительно замедлился.

Чиновники в администрации США называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом.

Республиканец злоупотребляет своим положением и ставит под угрозу национальную безопасность, убеждены демократы. Глава сенатского комитета по международным делам демократ Роберт Менендес назвал ситуацию беспрецедентной.

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По его словам, речь идет о "полной задержке утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политическому вопросу".

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Строительство Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.