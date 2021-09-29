Госдеп США обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека

Россия сорвала совещание ОБСЕ в Польше, – Блинкен / Reuters

РФ сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения, которое должно было пройти в Варшаве 27 сентября. В Госдепе США считают, что таким образом Москва хотела заблокировать проверку ухудшения состояния прав человека.

"Совещание ОБСЕ по человеческому измерению до 2021 года (HDIM) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать это совещание", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

По словам Блинкена, российские власти заблокировали рассмотрение ситуации с ухудшающимся положением в этой области. Глава Госдепа также заверил, что США продолжат призывать Россию выполнять взятые на нее обязательства, в том числе касающиеся защиты основных прав и свобод и проведения "свободных и справедливых выборов".

"Соединенные Штаты не оставят без внимания нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы отстаивать принцип всеобъемлющего ежегодного обзора человеческого измерения при участии гражданского общества", – пообещали в Госдепе.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, расположенных на участке с оккупированными территориями Донбасса. Нынешний мандат действует до 30 сентября 2021 года.

В МИД Украины считают, что создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.