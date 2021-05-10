Путин рассказал о результатах своей вакцинации от COVID-19

После прививки от коронавируса президент РФ сдал анализы.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о реакции своего организма в результате вакцинации от коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Россия 24, отвечая на вопросы журналистов, результаты полученной прививки оказались позитивными.
"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал он, отвечая на вопросы СМИ в понедельник.
Обратим внимание, что название вакцины, которую получил Путин, остается неизвестным. Также не были опубликованы фото или видео вакцинации президента РФ.
Вакцинация Путина от коронавируса:
- 23 марта глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил сам Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
Автор: Алексей Тычина