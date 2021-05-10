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Путин рассказал о результатах своей вакцинации от COVID-19

10 мая 2021, 15:57
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После прививки от коронавируса президент РФ сдал анализы.

Путин привился от коронавируса
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин рассказал о реакции своего организма в результате вакцинации от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Россия 24, отвечая на вопросы журналистов, результаты полученной прививки оказались позитивными.

"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал он, отвечая на вопросы СМИ в понедельник.

Обратим внимание, что название вакцины, которую получил Путин, остается неизвестным. Также не были опубликованы фото или видео вакцинации президента РФ.

Вакцинация Путина от коронавируса:

новости России Владимир Путин вакцина от коронавируса
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