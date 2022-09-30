Путин стал "жертвой пропаганды", он совершает череду фатальных ошибок - Жданов

Путин совершает фатальные ошибки / Коллаж фото Reuters, Главред

Российский диктатор Владимир Путин пытался сыграть с Украиной в игру "кнут и пряник". Он объявил мобилизацию, пытаясь запугать украинцев, а потом "пригласил за стол переговоров" возвращением из российского плена бойцов из Азовстали в Мариуполе. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он убежден, что своим "кнутом" Путин хотел показать Украине и Западу, что якобы он готов к длительной войне на истощение и что у него "бесконечный ресурс", который он будет использовать, если Украина не согласится пойти "на уступки".

"Пряником" стал обмен: Путин тут же, объявляя мобилизацию, отдал Украине азовцев, что было своего рода приглашением к переговорному процессу – мол, смотрите, я же не совсем конченный идиот, я готов с вами разговаривать", - сказал Жданов.

Эксперт считает, что в РФ уже правит не Путин, а пропаганда. К тому же он называет российского диктатор "жертвой пропаганды". Путин полностью проигнорировал россиян во время объявления новостей о мобилизации и обмене пленными, так как был убежден, что они останутся "безмолвными овцами".

"Путин никогда не считался с общественным мнением, пока это мнение было в рамках контролируемой ситуации. Но теперь ему придется с этим мнением считаться. Ведь в Кремле уже начинают побаиваться вспыхнувших протестов ... Ведь что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но российский народ спросил: "А где наша армия? Почему вы гоните нас на войну, но при этом отдаете самых злостных "нацистских преступников" Украине?" - добавил Жданов.

Он считает, что Путин уже совершает череду фатальных ошибок и на этом он не остановится. Количество этих ошибок будет увеличиваться.

Также Олег Жданов сообщал, что Владимир Путин признал поражение российской армии в Украине, когда объявил в РФ частичную мобилизацию. При этом российский народ был к такому не готов, ведь он привык "воевать" лишь по телевизору. Из-за этого россияне массово рванули на границы, чтобы покинуть страну.

Эксперт убежден, что эта мобилизация полностью похоронит диктаторский режим Путина и поможет быстрее закончить войну. Ведь в РФ только начались протесты, а дальше их будет больше.

"Путин рассчитывал, что мобилизация ускорит войну, но в его пользу. Однако произойдет все с точностью да наоборот - мобилизация в РФ приблизит окончание войны в нашу пользу. Так что Путин получит результат, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", - добавил Жданов.

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