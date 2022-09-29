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Мобилизация в России полностью похоронит путинский режим - Жданов

29 сентября 2022, 11:41

Путин надеялся на то, что мобилизация ускорит ход войны.

Армия РФ, Владимир Путин
Мобилизация в России полностью похоронит путинский режим / Коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин был убежден, что объявление мобилизации поможет закончить войну в Украине на его условиях. Но на самом деле это лишь полностью похоронит его диктаторский режим. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Мобилизация будет увеличивать количество и силу протестов в России.

"Чем жёстче в России будет принудительная мобилизация (а она там начнется уже сейчас, с окончанием первой волны, когда иссякнут идейные и желающие воевать), тем большими будут масштабы протестов", - считает Жданов.

Он добавил, чем быстрее в РФ будут распространяться протесты, тем быстрее закончится война.

"Путин рассчитывал, что мобилизация ускорит войну, но в его пользу. Однако произойдет все с точностью да наоборот - мобилизация в РФ приблизит окончание войны в нашу пользу. Так что Путин получит результат, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", - добавил Жданов.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Другие новости:

мобилизация война в Украине Владимир Путин вторжение России Олег Жданов Россия
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