Путин признал проигрыш российской армии в Украине - Жданов

Путин признал, что армия РФ проиграла в Украине / Коллаж фото скриншот

Российский диктатор Владимир Путин признал то, что российская армия проиграла в Украине. Это он сделал своим решением об объявлении мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он убежден, что россияне хоть и поддерживали вторжение российских войск в Украину, но они на самом деле готовы "воевать" только по телевизору, слушая пропагандистские "рты Кремля"

"Российская пропаганда создала легенду, миф о непобедимой российской армии. Россияне привыкли, что все победы своей армии - что в Грузии, что в Сирии - они наблюдали по телевизору или в Москве на параде ВС РФ. Объявив мобилизацию, Путин признал проигрыш российских войск в Украине. Российская армия разбита. Поэтому срочно пришлось поднимать россиян с дивана, заставлять их брать вещмешок и топать в военкомат. А они к этому не готовы и не собираются воевать", - сказал Олег Жданов.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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