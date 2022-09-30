УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"У мобилизованных будет шок": Жданов объяснил, почему подкрепление войск РФ провалится с треском

30 сентября 2022, 01:40

Создать эффективные подразделения из тех россиян, которых сейчас мобилизуют на войну, невозможно.

Мобилизация в РФ, российские военные, Олег Жданов
Жданов объяснил, почему подкрепление войск РФ провалится с треском/ ua.depositphotos.com, Главред

Мобилизованные россияне, которых сейчас собирают по всей РФ на войну против Украины, неспособны эффективно воевать. Для российского диктатора Владимира Путина они лишь пушечное мясо.

Если сейчас они еще не боятся ехать на фронт, то уже по прибытии туда у них произойдет шок, и оккупанты просто начнут разбегаться. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"От таких вояк можно ждать одного – что они станут "пушечным мясом", а в конце концов начнут разбегаться. Первый шок у мобилизованных россиян произойдет, как только они протрезвеют после проводов в армию..., когда у них кончатся деньги (или эти деньги отберут командиры, чтобы они не покупали спиртное). Их выстроят, переоденут, всучать в руки автомат и заставят воевать...", – пояснил эксперт.

Создать из таких людей эффективные подразделения невозможно, отмечает Жданов. Если и удастся собрать небольшие качественные подразделения, то на их подготовку понадобится очень много времени – не менее трех-четырех месяцев.

"Однако уже известно, что некоторым мобилизованным объявили, что уже завтра-послезавтра их отправляют на фронт, по сути, без подготовки, потому что там у российской армии катастрофические потери, которые некем компенсировать", – говорит эксперт.

Мобилизация в России

Ранее Жданов подчеркнул, что мобилизация, которую российский диктатор Владимир Путин запустил в России 21 сентября, грозит ему потерей власти. В стране-агрессоре нарастают протесты и социальное неприятие решений власти, поэтому элита может свергнуть Путина с должности.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Они уже пополнили подразделения, обороняющиеся под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Новоиспеченных солдат бросают в бой без необходимой подготовки, отметил советник председателя ОП Алексей Арестович.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

Читайте также:

мобилизация война в Украине вторжение России Олег Жданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:40

"У мобилизованных будет шок": Жданов объяснил, почему подкрепление войск РФ провалится с треском

01:03

Гороскоп на неделю 3-9 октября: Овнам – зависть, Ракам – испытания, Скорпионам – счастливая случайность

00:51

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

29 сентября, четверг
23:59

"Ждать очередную Бучу не будем": Арестович отреагировал на угрозу вторжения из БеларусиВидео

23:47

Пугачева получила израильское гражданство: опубликовано фото паспорта

Реклама
23:39

Что добавить в котлеты, чтобы они были нежными и никогда не разваливались: секретный рецептВидео

23:29

Лобода умилила фото с младшей дочерью

23:27

В Минобороны РФ поведали, куда бросят недавно мобилизованных солдатВидео

23:11

"Бросай гитару, иди окопы копать": на мужа Тодоренко накинулись патриоты из РФ

22:52

Сенат США одобрил выделение Украине 12,4 млрд долларов: на что пойдут деньгиВидео

22:46

Гороскоп на октябрь 2022 для Весов: серьезный роман, денежный проект и пополнение в семьеВидео

22:45

Директор Моисеева рассказал, как обнаружил его

22:43

"Не получат новую территорию Украины": Зеленский пригрозил РоссииВидео

22:30

Фальшивые "референдумы" являются новой попыткой захвата Украины - БлинкенВидео

22:20

Эрдоган обратился к Путину с просьбой по поводу переговоров с УкраинойВидео

21:53

Юрий Романенко. Удар по "Северному потоку": две версии и все плохие для РоссииВидеоблоги

21:36

Вы не должны погибать в позорной войне: Зеленский обратился к коренным народам РФВидео

21:34

"У Кадырова большие проблемы": военный эксперт рассказал, почему в Чечне не проходит мобилизацияВидео

21:07

"Медлить нельзя": у единственного сына Скабеевой обнаружили проблемы со здоровьем

20:58

Кроме экстренного заседания СНБО: Зеленский созвал срочную Ставку верховного главнокомандующегоВидео

Реклама
20:54

Отправит 100 тыс. солдат: Лукашенко планирует вступить в войну против Украины – оппозиция БеларусиВидео

20:54

Будут фундаментальные решения: Данилов сообщил детали экстренного заседания СНБОВидео

20:39

Пресс-секретарь Зеленского потроллил пользователя, который узнавал об "оргии на Щекавице"

20:34

До 80 гривен за десяток: в Украине рекордно взлетели цены на яйцаВидео

20:28

Папа Римский сделал тревожное заявление о мировой войнеВидео

20:25

Лолита объявила себя военно обязанной миссионеркой и назвала свои концерты "лекарством"Видео

20:19

Бывалые хозяйки не выбрасывают цедру от грейпфрута: где ее применяют с пользой

20:19

Как избавиться от прыщей за ночь: топ-3 лучших средства, которые действительно работают

20:10

Приметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяцаВидео

20:08

День теробороны 2022: дата, мощные поздравления и картинки защитникам

20:01

"Кремлевское фрик-шоу": Подоляк резко высказался об аннексии РФ украинских территорийВидео

19:57

"Я лично только за": матери оккупантов радуются, что в РФ объявили мобилизациюВидео

19:51

Украину накроет адская жара: синоптик назвала самый жаркий деньВидео

19:51

Она скажет спасибо: что нужно пить на ночь, чтобы очистить печень – топ-4 напитка

19:17

Россияне обстреляли людей на остановке транспорта в Николаеве, есть жертвы, много раненых

19:11

Украина получит корейское оружие на $3 млрд, которое закупили СШАВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

19:01

Больше всего пострадает Китаймнение

18:57

Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

18:50

С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

Реклама
18:46

В 100 раз мощнее ракеты: в ГУР назвали угрозу применения РФ тактического ядерного оружия "очень высокой"Видео

18:39

Названа официальная причина смерти Елизаветы II - чем болела королеваВидео

18:31

Популярная подкормка убьет цветок: когда орхидею нельзя поливать чесночной водойВидео

18:14

"В каком состоянии этот хлам?": в Украине высказались о применении ядерного оружия ПутинымВидео

18:13

Российский 1xBet пытается возобновить через Окружной суд свои лицензии в Украине

18:11

Внуков Пугачевой хотят забрать на войну после ее побега из РФВидео

18:01

Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов

17:38

Оккупанты изнасиловали беременную женщину, она потеряла ребенка: стали известны имена нелюдей

17:25

В Украину из российского плена вернули 6 человек: среди них есть женщиныВидео

17:19

Голос країни-12 на ТЕТ: кто из участников вступил в ряды ВСУ, а у кого семья сейчас в оккупацииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять