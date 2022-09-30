"У мобилизованных будет шок": Жданов объяснил, почему подкрепление войск РФ провалится с треском

Жданов объяснил, почему подкрепление войск РФ провалится с треском/ ua.depositphotos.com, Главред

Мобилизованные россияне, которых сейчас собирают по всей РФ на войну против Украины, неспособны эффективно воевать. Для российского диктатора Владимира Путина они лишь пушечное мясо.

Если сейчас они еще не боятся ехать на фронт, то уже по прибытии туда у них произойдет шок, и оккупанты просто начнут разбегаться. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"От таких вояк можно ждать одного – что они станут "пушечным мясом", а в конце концов начнут разбегаться. Первый шок у мобилизованных россиян произойдет, как только они протрезвеют после проводов в армию..., когда у них кончатся деньги (или эти деньги отберут командиры, чтобы они не покупали спиртное). Их выстроят, переоденут, всучать в руки автомат и заставят воевать...", – пояснил эксперт.

Создать из таких людей эффективные подразделения невозможно, отмечает Жданов. Если и удастся собрать небольшие качественные подразделения, то на их подготовку понадобится очень много времени – не менее трех-четырех месяцев.

"Однако уже известно, что некоторым мобилизованным объявили, что уже завтра-послезавтра их отправляют на фронт, по сути, без подготовки, потому что там у российской армии катастрофические потери, которые некем компенсировать", – говорит эксперт.

Мобилизация в России

Ранее Жданов подчеркнул, что мобилизация, которую российский диктатор Владимир Путин запустил в России 21 сентября, грозит ему потерей власти. В стране-агрессоре нарастают протесты и социальное неприятие решений власти, поэтому элита может свергнуть Путина с должности.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Они уже пополнили подразделения, обороняющиеся под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Новоиспеченных солдат бросают в бой без необходимой подготовки, отметил советник председателя ОП Алексей Арестович.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

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