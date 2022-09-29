Ракетный удар РФ по Днепру: на месте взрывов нашли тело ещё одного ребенка

Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру ночью 29 сентября выросло до четырех человек.
В Днепре в результате ракетного удара РФ погибли три ребенка, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру ночью 29 сентября выросло до четырех человек, написал он в Telegram.
"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку", - отметил Резниченко.
Ракетный обстрел Днепра
Напомним, в ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Сообщалось о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки.
Полностью разрушены несколько частных домов, повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.
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