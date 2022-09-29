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Ракетный удар РФ по Днепру: на месте взрывов нашли тело ещё одного ребенка

29 сентября 2022, 14:27

Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру ночью 29 сентября выросло до четырех человек.

Днепр
Место ракетного удара РФ по Днепру / t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в результате ракетного удара РФ погибли три ребенка, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру ночью 29 сентября выросло до четырех человек, написал он в Telegram.

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку", - отметил Резниченко.

Ракетный обстрел Днепра

Напомним, в ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Сообщалось о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки.

Полностью разрушены несколько частных домов, повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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