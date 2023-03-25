"Путин уже политически обнулен": публицист пояснил, какие ошибки приведут президента РФ к краху

Диктатор Путин, убежден публицист Александр Сотник постоянно пребывает в мире собственных фантазий – и это непременно приведет его к краху.

Александр Сотник и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН

Полномасштабное военное вторжение страны-агрессора РФ, в Украину, было неизбежно. Об этом во время чата на Главреде сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Не было никакого варианта избежать войны. В Кремле и сам Путин, и всё его окружение были замотивированы на войну. Они уже делили власть. Например, мне доподлинно известно, что господин Сурков считал, что его сделают одесским губернатором. То есть кто-то мнил себя харьковским губернатором, кто-то – херсонским и так далее. У них на все стулья уже были разложены шапки. Путин и его окружение были абсолютно уверены в том, что пусть не за три дня, но за неделю-две Украину возьмут. То, что тогда несла пропагандистка Симоньян, было общим пониманием и общим ожиданием", − сказал он.

Но далее, по словам Сотника, русских агрессоров ждал жестокий крах их шапкозакидательских настроений.

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"Но все пошло иначе. Вдруг выяснилось, что армия разворована. Вдруг выяснилось, что морального духа нет – есть одна вонь. Вдруг выяснилось, что генералы – паркетные, воевать не умеют. Да и солдатня какая-то пьяная, небоеспособная. Когда стало понятно, что Киев ни за три дня, ни за 30 дней, ни за 300 дней никак не берется, начались разборки на кремлевском уровне – а почему, собственно, так. Путин же был уверен, что все получится. Он же 5 миллиардов долларов ввалил в то, чтобы с населением Украины провели нормальную работу! Сколько денег Медведчук отжал, уворовал! Путин был уверен, что украинское население будет с цветочками, с хлебом-солью встречать русские танки, скажет: "Ой, родной братец зашел наконец-то". Но нет, украинцы стали свинцом поливать. С чего бы это?", − откровенно ерничает публицист.

Сотник убежден, сам диктатор Путин постоянно пребывает в мире собственных фантазий – и это непременно приведет его к краху.

"Да потому что на словах было одно, а на деле совершенно другое. Путин давным-давно живет в своем параллельном мире, и ему докладывают не о реальном положении дел, а то, что он хочет слышать. Обратите внимание, в Мариуполь Путин приезжал под покровом ночи, как подлинный уголовник. Шмыгнул ночью. А встретился с кем? С ФСОшниками (сотрудники Федеральной службы охраны РФ – Главред). А с кем ему там еще встречаться? […]. Так что Путину обо всем врали, поэтому в точке принятия решения он совершил сразу несколько недопустимых ошибок, и все они фатальны. Помните, когда мы с вами общались пять лет назад, я сказал, что как только Путин двинет танки на Киев, он закончится. Путин и закончился. То, что мы видим сейчас, это "живой труп", он уже политически обнулен. Так что все сбывается", − подытожил он.

Напомним, ранее политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок выразил мнение, что глава Китая может уже знать, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина. Диктатора РФ может заменить на посту Патрушев или Мишустин, при этом именно с Михаилом Мишустиным встречался китайский президент Си Цзиньпин.

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов ранее отмечал, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. На фоне поражения на фронте российские элиты могут задуматься о передаче Путина под трибунал.

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